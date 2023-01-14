Спорт 14 января 2023, 21:00 Итальянские лыжники переняли русскую традицию — тренер Крамер Тренер сборной Италии Крамер: лыжники переняли русскую традицию произносить тосты Valentin B. Kremer / Unsplash

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Лыжники сборной Италии переняли русскую традицию, теперь они тоже произносят тосты за столом, рассказал «Спорт-Экспрессу» наставник европейской команды Маркус Крамер. Ранее немецкий тренер 12 лет работал с российской сборной по лыжам.

Специалист рассказал, что полюбил русскую культуру и проникся ей. Ему понравилось, что во время празднования дней рождения в России присутствующие за столом произносят тосты. Эту традицию он перенес в сборную Италии, где теперь работает.

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«И теперь в нашей сборной так же — каждый встает и должен что-то сказать. Я люблю эту русскую традицию!» — отметил собеседник издания.

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Крамер добавил, что европейские спортсмены следят за соревнованиями в России. По его словам, лыжники из Норвегии, Швеции, Финляндии и других стран ищут ссылки в интернете, чтобы посмотреть выступления россиян. Немецкий специалист отметил, что в Европе не испытывают чувства ненависти к России и россиянам.

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