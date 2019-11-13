Итальянские футбольные клубы решили бороться за Миранчука

«Милан» и «Наполи» решили конкурировать с «Ювентусом» в борьбе за 24-летнего хавбека из московского «Локомотива» Алексея Миранчука. Главный тренер туринского ФК Маурицио Сарри отметил игру Миранчука. В матче с «Ювентусом» футболист забил единственный мяч для своей команды.

«Это только СМИ и ничего больше». Алексей Миранчук — о переходе в «Зенит» Подробнее

О стоимости потенциального трансфера игрока информации пока нет.

Ранее полузащитник столичных «железнодорожников» и сборной России Алексей Миранчук развеял слухи о возможном переходе в питерский «Зенит».