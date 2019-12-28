Итальянские биатлонисты выиграли масс-старт Рождественской гонки

Итальянские биатлонисты Доротея Вирер и Лукас Хофер заняли первое место в масс-старте в рамках традиционной Рождественской гонки.

Гонка проходит в немецком Гельзенкирхене. Итальянские спортсмены финишировали с результатом 32 минуты 16,9 секунд.

Дуэт из Германии — Лаура Дальмайер и Филипп Наврат, — стали вторыми (+4,5 секунды). Замыкают тройку лидеров украинцы Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный (+12,0).

Участники из России Матвей Елисеев и Екатерина Юрлова-Перхт оказались на 10 строчке. Спортсменка допустила падение на первом круге, а Елисеев, проходя дистанцию, врезался в рекламный щит, уточняет газета «Известия».

Победитель гонки будет определен по результатам пасьюта, который намечен на вечер субботы. Соревнования проходят на футбольном стадионе «Фельтинс Арена».

В прошлом году биатлонист из России Антон Шипулин оказался седьмым на Рождественской гонке в немецком Гельзенкирхене. Спортсмен выразил сожаление своим результатом, так как в его карьере этот старт был последним.