    28 декабря 2019, 23:49

    Итальянские биатлонисты выиграли масс-старт Рождественской гонки

    Валерия Шафирко

    Итальянские биатлонисты Доротея Вирер и Лукас Хофер заняли первое место в масс-старте в рамках традиционной Рождественской гонки.

    Гонка проходит в немецком Гельзенкирхене. Итальянские спортсмены финишировали с результатом 32 минуты 16,9 секунд.

    Дуэт из Германии — Лаура Дальмайер и Филипп Наврат, — стали вторыми (+4,5 секунды). Замыкают тройку лидеров украинцы Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный (+12,0).

    Участники из России Матвей Елисеев и Екатерина Юрлова-Перхт оказались на 10 строчке. Спортсменка допустила падение на первом круге, а Елисеев, проходя дистанцию, врезался в рекламный щит, уточняет газета «Известия».

    Победитель гонки будет определен по результатам пасьюта, который намечен на вечер субботы. Соревнования проходят на футбольном стадионе «Фельтинс Арена».

    В прошлом году биатлонист из России Антон Шипулин оказался седьмым на Рождественской гонке в немецком Гельзенкирхене. Спортсмен выразил сожаление своим результатом, так как в его карьере этот старт был последним.