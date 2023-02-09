Спорт 09 февраля 2023, 15:48 Итальянская горнолыжница Элена Фанкини скончалась от рака

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Вице-чемпионка мира по горнолыжному спорту Элена Фанкини умерла в возрасте 37 лет. Об этом сообщил RT со ссылкой на Федерацию зимних видов спорта Италии.

Спортсменка скончалась от рака. Из-за заболевания ей пришлось сделать паузу в карьере пять лет назад. А в 2020 году Элена Фанкини окончательоно ушла из спорта.

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На счету итальянской спортсменки две победы в этапах Кубка мира. Кроме того, четыре раза Элена Фанкини участвовала в чемпионатах мира и трижды представляла свою страну на Олимпиадах.

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