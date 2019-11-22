Итальянская газета Tuttosport поместила Миранчука на обложку нового номера

В футбольных кругах ходят слухи о возможном переходе 24-летнего россиянина в «Старую Синьору». По словам инсайдеров, стоимость полузащитника составляет 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне Миранчук отыграл за «Локомотив» 13 матчей, забил четыре гола и отметился тремя результативными передачами. Контракт между московским клубом и хавбеков заканчивается летом 2021 года.