Италия сыграет в финале чемпионата Европы по футболу

На чемпионате Европы по футболу определился один из финалистов. За кубок будет бороться сборная Италии.

Итальянцы обыграли соперников из Испании по пенальти. Встреча на стадионе «Уэмбли» в Лондоне завершилась со счетом 1:1 (4:2 — в серии послематчевых одиннадцатиметровых).

Сборная Италии вышла в финал Евро впервые за девять лет.

Главным судьей встречи был немец Феликс Брых. Боковыми арбитрами назначили Марка Борша и Штефана Луппа. Роль резервного рефери исполнял россиянин Сергей Карасев.

На турнире итальянцы пока ни разу не проиграли и не теряли очки. В групповом этапе они по очереди забрали победу у Турции, Швейцарии и Уэльса. В 1/8 финала команда обошла Австрию на дополнительном времени, в четвертьфинале — Бельгию.

Второй участник финала станет известен по результатам матча Англия — Дания. Английские футболисты всухую обыграли украинцев в ¼ финала Евро-2020.