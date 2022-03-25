Италия не попала на чемпионат мира по футболу

Сборная Италии проиграла команде Северной Македонии в полуфинальном матче в рамках отбора на чемпионат мира по футболу 2022. Встреча на стадионе «Ренцо Барбера» в Палермо завершилась со счетом 0:1.

Итальянцы потеряли возможность выступить на ЧМ-2022. Мяч в ворота соперников на второй компенсированной ко второму тайму минуте забил Александар Трайковски.

Северной Македонии в финале отбора предстоит встреча с Португалией, которая переиграла Турцию — 3:1.

Сборную РФ, как и российские клубы, решением FIFA и UEFA отстранили от участия во всех международных соревнованиях. Национальная команда лишилась возможности сыграть в стыковых матчах отбора на чемпионат мира и пропустит мировое первенство в Катаре.

Испанский футболист Эктор Бельерин назвал сложившуюся ситуацию расизмом и раскритиковал позицию международных организаций.