ISU отменил Гран-при по фигурному катанию в России

ISU (Международный союз конькобежцев) анонсировал отмену этапа Гран-при, который должен был пройти в РФ. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу организации.

«Международные соревнования в России и Белоруссии не будут проводиться до дальнейшего уведомления», — цитирует пресс-службу «Радио КП».

Уточняется, что ранее ISU отстранил от соревнований под своей эгидой фигуристов из России из-за событий на Украине. По мнению многих экспертов, сложившаяся ситуация приведет к массовой смене спортивного гражданства российскими спортсменами.