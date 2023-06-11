Спорт 11 июня 2023, 19:30 ISU оставил в силе отстранение российских спортсменов от соревнований Международный совет конькобежцев сохранил отстранение россиян от турниров

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Отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) постановили продлить. Такое решение принял совет организации.

В пресс-службе союза заявили, что совет ISU обсудил рекомендации Международного олимпийского комитета от 28 марта и решил изучить вопросы целесообразности возможных путей реализации этих рекомендаций.

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«Прежнее решение о недопуске спортсменов из России и Белоруссии остается в силе», — подчеркнули представители ISU.

Исполком МОК 28 марта дал рекомендации международным спортивным федерациям допускать к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии только в том случае, если они публично не высказывались в поддержку спецоперации, не связаны с ВС России или органами нацбезопасности.

Помимо этого, согласно рекомендациям, российские и белорусские атлеты не должны выступать в командных видах спорта.

Согласно финансовому отчету союза, который обнародовали 10 июня, недопуск россиян к турнирам привел к финансовым убыткам ISU, отметил ТАСС.