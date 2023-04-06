Спорт 06 апреля 2023, 12:22 ISU назвал сроки рассмотрения вопроса по допуску российских фигуристов к турнирам ISU: вопрос о допуске российских фигуристов будет рассмотрен в июне или октябре РИА «Новости»

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Вопрос о допуске российских фигуристов на международные соревнования будет рассмотрен летом или осенью 2023 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU).

В союзе отметили, что приняли во внимание рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску спортсменов из России и Белоруссии к международным турнирам.

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«Поскольку сезон уже подходит к концу, совет ISU обсудит этот вопрос на своем следующем заседании либо в июне, либо в октябре», — сообщили в ISU.

Российских конькобежцев, фигуристов и выступающих на шорт-треке спортсменов ISU отстранил от участия на международных соревнованиях в марте прошлого года из-за ситуации на Украине. 28 марта исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов до участия в международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов.