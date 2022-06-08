ISU изменила формат чемпионата мира по фигурному катанию

Международный союз конькобежцев (ISU) объявил об увеличении числа участников и продолжительности чемпионата мира по фигурному катанию начиная с сезона-2024/25. Такое решение было принято на конгрессе в Таиланде, сообщил ТАСС.

В рамках чемпионата будет проходить квалификационный раунд с демонстрацией только произвольной программы. Из-за этого решено было увеличить продолжительность состязаний с семи до восьми дней. В мужском и женском одиночном катании будут выступать 54 спортсмена, танцах на льду — 40, парном катании — 32. В основной тур будут проходить по 24 спортсмена-одиночника среди женщин и мужчин, 20 танцевальных дуэтов и 16 пар.

Медицинская комиссия ISU и комиссия спортсменов также обсудили на конгрессе необходимость повышения возрастного ценза, сообщил RT. Они предложили поднять планку с 15 до 17 лет.