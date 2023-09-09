Спорт 09 сентября 2023, 13:11 «История не была связана с фигурным катанием». Тренер Федченко — о пропаже Горбачевой Тренер Федченко заявила, что уход Горбачевой из дома не был связан со спортом РИА «Новости»

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История с исчезновением Алины Горбачевой не была связана с фигурным катанием. Об этом «Матч ТВ» рассказала тренер спортсменки Софья Федченко.

Фигуристка пропала в Москве 28 августа. Девушка вышла с катка «Чкалов Арены» и не вернулась домой. О местонахождении Горбачевой ничего не было известно. Спортсменку нашли целой и невредимой в одном из торговых центров Москвы 30 августа.

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«Эта история не была связана с фигурным катанием, поэтому никаких проблем на подготовку это не накладывает», — заявила Федченко.

Сама Горбачева ранее призналась, что ей стыдно за свой поступок. После скандала с пропажей девушка записала видеоролик и показала подписчикам, как идет на тренировку впервые после случившегося.