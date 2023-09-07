07 сентября 2023, 00:32
«Историческая веха». Роналду заявил о прекращении соперничества с Месси
Нападающий Роналду: соперничество с Месси ушло, мы изменили историю футбола
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что соперничеству с форвардом «Интер майами» Лионелем Месси пришел конец. Футболист отметил, что с большим уважением относится к знаменитому аргентинцу. Слова Роналду привел «Матч ТВ».
Португалец отметил, что гордится своей статистикой и благодарен всем, кто ему помогал на этом пути. Роналду заявил, что не испытывает ненависти к Месси.
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«Это историческая веха.<…> Соперничество ушло. <…>. Любой, кому нравится Криштиану Роналду, не должен ненавидеть Месси. Они изменили историю футбола», — заявил Роналду.
Он отметил, что и его, и Месси знают и уважают во всем мире, но у каждого из них свой путь. За 15 лет в футболе спортсмены стали не друзьями, но уважающими друг друга коллегами.
В 38 лет Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», четырехкратным победителем Лиги чемпионов и двукратным чемпионом Испании в составе «Реала». Месси — 36 лет, он становился обладателем «Золотого мяча» семь раз, 10 раз был чемпионом Испании и четырежды выиграл Лигу чемпионов. В 2022 году завоевал золото чемпионата мира.
Футбол
Криштиану Роналду
Лионель Месси
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