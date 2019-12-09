Источник в Минспорта: профилактика допинга должна проводиться междисциплинарно

Ранее стало известно о решении исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в крупных международных спортивных соревнованиях на четыре года. Причиной для этого стали выявленные в ходе расследования манипуляции с базой данных антидопинговой лаборатории в Москве.

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Также на территории страны нельзя будет проводить чемпионаты мира, Европы и Олимпийские игры. На ближайших же Олимпийских играх выступят только «чистые» российские спортсмены под нейтральным флагом и без гимна.

Источник в министерстве спорта рассказал, что это решение было ожидаемым, однако в ведомстве до последнего надеялись на чудо.

«С одной стороны, прежде всего, жалко отечественных спортсменов, которые теперь уже начинают задумываться о том, чтобы сменить флаг и выступать за другие сборные команды. <…> С другой стороны, конечно же, это время на серьезный анализ и на пересмотр подходов к системе научного развития спорта, к системе образования, повышения уровня влияния человеческого капитала», — отметил собеседник издания.

Источник отметил, что антидопинговая система должна быть пересмотрена в ключе повышения сознательности спортсменов.

«Это — высокий уровень интеллекта, понимание, что ты попадешься, честь, достоинство, невозможность применения по духовным каким-то аспектам деятельности, ну, и научное направление развития, дающее технологии, которые находятся далеко впереди запрещенных технологий, которые еще разрешены», — пояснили в Минспорта.

В настоящий момент происходит понимание, что добиться каких-то эффективных мер профилактики допинга можно с позиции междисциплинарного взаимодействия, когда образование, наука, спорт, здравоохранение и ряд других ведомств объединятся, создадут определенную систему для развития физкультуры и спорта, подвели итог в ведомстве.