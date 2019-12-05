Источник: экс-вратарь сборной России Габулов ушел с поста президента ФК «Алания»

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов больше не будет занимать пост президента футбольного клуба «Алания Владикавказ». Об этом «360» сообщил источник в спортивных кругах.

По словам собеседника «360», Габулов не поладил с новыми учредителями некогда знаменитого футбольного клуба, которыми сейчас являются бизнесмены-металлурги из Красноярска. Речь идет о семье Даниила Гуриева.

В самом клубе «360» отказались комментировать данную информацию.

Владимир Габулов — российский футболист и вратарь, двукратный чемпион России, обладатель Кубка России и Кубка UEFA, а также бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года.

Стали известны даты товарищеских матчей сборной РФ перед Евро-2020 Подробнее

Спортсмен играл в таких клубах, как «Моздок», «Динамо» (Москва), ЦСКА (Москва), «Алания», «Кубань», «Амкар», «Анжи», «Брюгге». В составе сборной России сыграл десять матчей. После чемпионата мира по футболу в 2018 году завершил карьеру.

С 13 ноября 2018 по 10 июля 2019 года был министром физической культуры и спорта Северной Осетии. После этого стал президентом футбольного клуба «Алания Владикавказ». Также Габулов — советник главы РСО-Алания по развитию футбола в республике.

Ранее уже появлялись сообщения о том, что Владимир Габулов покинет пост президента «Алании». Однако, как писал в конце октября ТАСС, эта информация не соответствует действительности.

«Была ситуация, но сейчас она разрешилась. Я продолжаю работу на своем посту, учредителям тоже сказал об этом. Работа идет на благо российского футбола», — сказал агентству Габулов.