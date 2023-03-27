Важное 27 марта 2023, 13:29 Использование карты болельщика упростят в России Путин поручил упростить использование Fan ID для инвалидов, пенсионеров и детей РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поручил упростить использование Fan ID для жителей. Прежде всего это коснется инвалидов, пенсионеров и детей. Поручение опубликовали на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией „Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов“ принять меры по упрощению использования гражданами <…> систем идентификации футбольных болельщиков», — указано в распоряжении президента.

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В документе уточнили, что прежде всего это касается инвалидов, пенсионеров и детей. Срок исполнения распоряжения главы государства — 1 мая.

Ответственными за выполнение поручения назначили премьер-министра России Михаила Мишустина и гендиректора Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлану Чупшеву.

Ранее ситуацию с картой болельщика прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.