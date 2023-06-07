Спорт 07 июня 2023, 20:30 Исполком МОК рекомендовал не возвращать признание IBA Исполком МОК призвал не возвращать признание Международной ассоциации бокса РИА «Новости»

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Исполком МОК призвал не возвращать признание Международной ассоциации бокса (IBA). которую возглавляет россиянин Умар Кремлев. Об сообщила пресс-служба организации.

Решение МОК основано на данных в отчете по ситуации с IBA от 2 июня. В нем сказано, что ассоциация не выполнила условия, поставленные комитетом в декабре 2021 года для возвращения признания.

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«В отчете установлено, что IBA не выполнил условия, установленные МОК в решении от 9 декабря 2021 года об отмене приостановки признания IBA, которое не было оспорено IBA», — отметили в пресс-службе МОК.

При этом комитет рекомендовал в интересах спортсменов и боксерского спорта сохранить бокс в программе Олимпийских игр в Париже в соответствии с более ранними решениями.

МОК пригрозил исключить бокс из программы ОИ-2024 после появления информации о том, что IBA продлила контракт с «Газпромом». Внеочередную сессию МОК для отзыва признания IBA созовут 22 июня, она пройдет в удаленном формате.

В конце марта в Лозанне прошли две мирные акции протеста против исключения бокса из программы Олимпиады. Протест возглавила чемпионка мира и Олимпийских игр из Франции Эстель Моссели.