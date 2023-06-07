07 июня 2023, 20:30
Исполком МОК рекомендовал не возвращать признание IBA
Исполком МОК призвал не возвращать признание Международной ассоциации бокса
Исполком МОК призвал не возвращать признание Международной ассоциации бокса (IBA). которую возглавляет россиянин Умар Кремлев. Об сообщила пресс-служба организации.
Решение МОК основано на данных в отчете по ситуации с IBA от 2 июня. В нем сказано, что ассоциация не выполнила условия, поставленные комитетом в декабре 2021 года для возвращения признания.
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«В отчете установлено, что IBA не выполнил условия, установленные МОК в решении от 9 декабря 2021 года об отмене приостановки признания IBA, которое не было оспорено IBA», — отметили в пресс-службе МОК.
При этом комитет рекомендовал в интересах спортсменов и боксерского спорта сохранить бокс в программе Олимпийских игр в Париже в соответствии с более ранними решениями.
МОК пригрозил исключить бокс из программы ОИ-2024 после появления информации о том, что IBA продлила контракт с «Газпромом». Внеочередную сессию МОК для отзыва признания IBA созовут 22 июня, она пройдет в удаленном формате.
В конце марта в Лозанне прошли две мирные акции протеста против исключения бокса из программы Олимпиады. Протест возглавила чемпионка мира и Олимпийских игр из Франции Эстель Моссели.
Бокс
Международный олимпийский комитет
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