Испанский журнал назвал лучших спортсменов XXI века

Второе место в списке досталось легкоатлету из Ямайки Усейну Болту. Он выигрывал золото на олимпиаде восемь раз.

В тройке сильнейших спортсменов нашего века также оказался швейцарский теннисист Роджер Федерер, одержавший 20 побед на турнирах серии «Большого шлема» в одиночном разряде.

Следующим в рейтинге идет теннисист из Испании Рафаэль Надаль, пятым стал баскетболист Коби Брайант. Десятку списка завершили гольфист Тайгер Вудс, футболист Лионель Месси, автогонщик Льюис Хэмилтон, мотогонщик Валентино Росси и Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что три россиянина, Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов, были включены в список лучших спортсменов по версии Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Один из них вошел в первую пятерку, а два других замкнули рейтинг.