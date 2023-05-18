Спорт 18 мая 2023, 14:53 Испанский теннисист Рафаэль Надаль пропустит «Ролан Гаррос» по причине травмы

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль не попадет на «Ролан Гаррос» из-за сильных болей в пояснице. Об этом написало ИА НСН со ссылкой на местные СМИ.

Журналисты предполагают, что со дня на день спортсмен сообщит о своем решении. Ранее он уже пропускал соревнования из-за травмы ноги, которую получил на Australian Open. Рафаэль Надаль становился чемпионом «Ролан Гаррос» 14 раз.

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Открытый чемпионат Франции по теннису стартует в понедельник, 22 мая.