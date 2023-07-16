Спорт 16 июля 2023, 21:33 Испанский теннисист Алькарас впервые стал чемпионом Уимблдона Испанский теннисист Алькарас обыграл серба Джоковича и стал чемпионом Уимблдона Matthias David / Unsplash

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Завершился финальный матч турнира в Уимблдоне, где встречались первая ракетка мира Карлос Алькарас и второй в мировом рейтинге Новак Джокович из Сербии. Победу со счетом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4 одержал испанский теннисист, сообщил ТАСС.

Если бы выиграл Джокович, он бы сместил Алькараса с первой строчки Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Однако испанец сохранил за собой и лидерство в рейтинге, и завоевал первый в карьере титул Уимблдона.

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На пути к финалу он обыграл несколько теннисистов, включая россиянина Даниила Медведева. В полуфинале он обыграл его со счетом 6:3, 6:3: 6:3. Другой представитель России — Роман Сафиуллин из Подольска дошел до четвертьфинала соревнований, уступив итальянцу Яннику Синнеру.

Это вторая победа Алькараса в турнирах серии Большого шлема. В прошлом году теннисист стал лучшим на Открытом чемпионате США (US Open). Уимблдон годом ранее выиграл Новак Джокович.

Женскую часть соревнований выиграла Маркета Вондроушова из Чехии. В финале она оказалась сильнее представительницы Туниса Онс Жабер.