Испанский теннисист Алькарас победил на турнире US Open-2022 | 360°

Спорт 12 сентября 2022, 07:50 Поделиться Telegram

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Viber Испанский теннисист Алькарас победил на турнире US Open-2022 РИА «Новости»

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Испанский теннисист Карлос Алькарас победил на Открытом чемпионате США по теннису, обыграв в финальном матче представителя Норвегии Каспера Рууда.

Решающая встреча завершилась со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3. Матч продолжался 3 часа 20 минут, за это время Алькарас реализовал три из 11 брейк-поинтов, допустив три двойных ошибки и совершил 14 эйсов.

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Для 19-летнего испанца это первая победа на турнирах «Большого шлема», он стал самым юным победителем US Open после завоевания титула американцем Питом Сампрасом в 1990 году.

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За победу в US Open теннисист заработает 2,6 миллиона долларов призовых и получит 2000 рейтинговых очков.

В обновленном рейтинге АТР Алькарас займет первое место и станет самой молодой первой ракеткой мира в истории тура.

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