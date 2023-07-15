Спорт 15 июля 2023, 04:58 Испанский теннисист Алькарас победил Даниила Медведева в полуфинале Уимблдона РИА «Новости»

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Российский теннисист Даниил Медведев завершил выступление на Уимблдоне. В полуфинале травяного турнира Большого шлема он проиграл испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу.

Игра между третьим сеяным турнира Медведевым и Алькарасом (1) закончилась победой Алькараса со счетом 6:3, 6:3: 6:3. Игрок против Медведева является первой ракеткой мира и играет на международном теннисном турнире под первым номером.

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Ранее стало известно, что российская теннисистка Мирра Андреева победила в игре с китаянкой Ван Сиюй в матче первого круга Уимблдона. Игра завершилась со счетом 6:4, 3:6, 7:5 в пользу 16-летней спортсменки.

Для Андреевой эта встреча стала первой в основной сетке Уимблдона. Во втором круге у теннисистки была намечена игра с чешской соперницей Барборой Крейчиковой, которая носит 10-ый номер посева.