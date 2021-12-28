Испанский нападающий Ферран Торрес перешел в «Барселону»

Футболист сборной Испании Ферран Торрес подписал контракт с «Барселоной». Об этом сообщила «Политика сегодня».

Контракт был подписан сегодня, 28 декабря. Он рассчитан на продолжительный срок, до 2027 года. На следующей неделе его представят фанатам клуба.

Ранее спортсмен играл за «Манчестер Сити» и «Валенсию». Всего он провел 22 матча в составе сборной Испании. Ему удалось забить 12 мячей и стать бронзовым призером 16-го чемпионата Европы по футболу.