    25 июня 2020, 15:39

    Испанский клуб заинтересовался бомбардиром «Динамо»

    Артур Блянихов

    Бомбардир столичного «Динамо» Николай Обольский отправится в Испанию на просмотр. Он заинтересовал один из клубов Сегунды, передает «Матч ТВ».

    «Свободная пресса» напомнила, что контракт 23-летнего форварда с московской командой заканчивается в конце июня. В феврале он перешел на правах аренды в «Нижний Новгород». В прошлом сезоне он выступал за сочинский клуб на тех же условиях. Футболист отыграл 30 матчей и забил шесть голов.

    Ранее Российский футбольный союз (РФС) объявил, что они не будут останавливать игры из-за случаев заражения коронавирусной инфекцией в «Динамо» и «Ростове». При этом организация разрешила командам по договоренности переносить матчи.

    «Речи о том, чтобы остановить сезон, нет. Мы считаем, что РФС, лига и клубы могут обеспечить безопасное проведение тренировок, матчей и доиграть все матчи сезона», — отмечается в совместном заявлении РПЛ (Российская Премьер-лига и РФС).

    Несколько представителей футбольного клуба «Оренбург» оказались также оказались заражены. Тест на коронавриус оказался положительным.