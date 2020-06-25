Испанский клуб заинтересовался бомбардиром «Динамо»

«Свободная пресса» напомнила, что контракт 23-летнего форварда с московской командой заканчивается в конце июня. В феврале он перешел на правах аренды в «Нижний Новгород». В прошлом сезоне он выступал за сочинский клуб на тех же условиях. Футболист отыграл 30 матчей и забил шесть голов.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) объявил, что они не будут останавливать игры из-за случаев заражения коронавирусной инфекцией в «Динамо» и «Ростове». При этом организация разрешила командам по договоренности переносить матчи.

«Речи о том, чтобы остановить сезон, нет. Мы считаем, что РФС, лига и клубы могут обеспечить безопасное проведение тренировок, матчей и доиграть все матчи сезона», — отмечается в совместном заявлении РПЛ (Российская Премьер-лига и РФС).

Несколько представителей футбольного клуба «Оренбург» оказались также оказались заражены. Тест на коронавриус оказался положительным.