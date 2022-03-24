Испанский футболист осудил отстранение сборной РФ от международных турниров

Испанский футболист Эктор Бельерин осудил отстранение сборной России от международных соревнований. Он назвал происходящее расизмом. Его слова приводит La Media Inglesa.

«Все происходящее — это расизм, сочувствия здесь очень мало», — заявил спортсмен.

По мнению бывшего игрока лондонского «Арсенала», отстранение сборной РФ от соревнований по причине проведения государством специальной операции на Украине является обыкновенным лицемерием со стороны международных организаций.

«О войне в Палестине все молчат, о ней никто не говорит. Йемен, Ирак… Теперь Россия не сыграет на чемпионате мира», — отметил Бельерин.

Ранее стало известно, что FIFA и UEFA отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. В стыковых матчах отбора на ЧМ 2022 национальная команда не сыграет, а значит пропустит и мировое первенство в Катаре. В заявлении организаций отмечалось, что футбол «полностью солидарен со всеми пострадавшими на Украине». Также UEFA приняла решение о прекращении партнерства с «Газпромом» во всех турнирах.