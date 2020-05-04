Испанский футбол вернется уже в июне. Тренировки начнутся на этой неделе

Футбольные клубы Испании возобновляют тренировки. Спортсмены вернуться к занятиям уже на этой неделе.

Об этом сообщила Ла Лига официальном заявлении. Она представила согласованный протокол о возобновлении тренировок, которые пришлось временно прекратить из-за ситуации с коронавирусом в стране. В соответствии с этим протоколом, футболисты смогут вновь вернуться к подготовке уже с 4 мая.

Ранее о возобновлении тренировок в Испании заявил премьер-министр страны Педро Санчес. Его слова процитировал Sports.ru.

Профессиональные спортсмены смогут тренироваться индивидуально с 4 мая. В спортивной сфере предусматривается открытие тренировочных центров с усиленными мерами гигиены и защиты и, если возможно, сменами Педро Санчес.

Кроме спортсменов, на поле смогут находиться только тренеры и сотрудники — их список также будет ограничен. Предварительно всех будут проверять на коронавирусную инфекцию.

Ла Лига заявила, что сезон планируется возобновить в июне. Предполагается, что этот процесс будет разделен на четыре этапа, первый из которых — возобновление индивидуальных тренировок. Второй этап должен начаться 18 мая — спортсменам разрешат тренироваться небольшими группами. Сперва они будут разделены на команды по шесть человек на поле, а с 25 мая — на восемь.

Третий этап начнется с 1 июня. При благоприятной эпидемиологической ситуации в стране футболисты смогут вернуться к формату полноценных тренировок в обще группе. Последний этап запланирован на 5 июня. Именно тогда Испания надеется возобновить матчи Ла Лиги. Сперва они будут проводиться без зрителей на трибунах. Отмечается, что старт сезона могут перенести на неделю, если возникнут сложности с тренировками спортсменов — в таком случае он начнется с 12 июня.

По данным на 4 мая, в Испании зафиксировали более 248 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них за все время поправились свыше 151 тысячи зараженных, еще около 26 тысяч пациентов скончались. За последние сутки число людей с подтвержденным диагнозом COVID-19 увеличилось на 1179. Второй день подряд в стране наблюдаются низкие показатели смертности — 3 и 4 мая в день огибают по 164 человека. Это самые низкие показатели за последние полтора месяца.