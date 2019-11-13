Испанский форвард Вилья стал владельцем американского клуба

По данным издания, недавно 37-летний спортсмен вошел в инвестиционную группу, которой руководит Джонатан Крейн. Он является гендиректором фирмы по управлению активами KraneShares. Именно эта компания купила американский клуб. Вилья признался, что ему хотелось бы передать игрокам «Куинсбро» свой опыт, чтобы команда росла, развивалась и вышла на новый уровень.