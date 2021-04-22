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    22 апреля 2021, 11:13

    Испанский Бильбао лишили права на проведение матчей чемпионата Европы по футболу

    Алена Макаренко

    Власти Бильбао в Испании отказались от права на проведение в городе матчей чемпионата Европы по футболу. Информация опубликована на сайте администрации города.

    Испанский Бильбао лишили права на проведение матчей чемпионата Европы по футболу

    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 21 апреля прислал оргкомитету Бильбао уведомление. В нем в одностороннем порядке город лишили права принимать матчи чемпионата.

    Глава УЕФА Александер Чеферин говорил, что не разрешит проводить соревнования при пустых трибунах. А Бильбао до последнего не обещал, что сможет организовать игры чемпионата в присутствии болельщиков. Чеферин не обсуждал вопрос ни с кем из оргкомитета Бильбао, даже с мэром.

    «Бильбао не будет принимать Евро-2020 и отвергает возможные упреки в связи с этим в свой адрес. Это одностороннее решение УЕФА и позиция Федерации футбола Испании, которой никогда не нравился Бильбао как место проведения Евро-2020. Мы возлагаем на них ответственность за произошедшее», — говорится в заявлении.

    Окончательное решение по городам — хозяевам чемпионата Европы УЕФА вынесут 23 апреля. Пока готовы принять игры турнира со зрителями Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон и Рим. Под вопросом остаются Мюнхен и Дублин.

    Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года, написала радиостанция «Говорит Москва».