Испанский Бильбао лишили права на проведение матчей чемпионата Европы по футболу

Власти Бильбао в Испании отказались от права на проведение в городе матчей чемпионата Европы по футболу. Информация опубликована на сайте администрации города.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 21 апреля прислал оргкомитету Бильбао уведомление. В нем в одностороннем порядке город лишили права принимать матчи чемпионата.

Глава УЕФА Александер Чеферин говорил, что не разрешит проводить соревнования при пустых трибунах. А Бильбао до последнего не обещал, что сможет организовать игры чемпионата в присутствии болельщиков. Чеферин не обсуждал вопрос ни с кем из оргкомитета Бильбао, даже с мэром.

«Бильбао не будет принимать Евро-2020 и отвергает возможные упреки в связи с этим в свой адрес. Это одностороннее решение УЕФА и позиция Федерации футбола Испании, которой никогда не нравился Бильбао как место проведения Евро-2020. Мы возлагаем на них ответственность за произошедшее», — говорится в заявлении.

Окончательное решение по городам — хозяевам чемпионата Европы УЕФА вынесут 23 апреля. Пока готовы принять игры турнира со зрителями Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон и Рим. Под вопросом остаются Мюнхен и Дублин.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года, написала радиостанция «Говорит Москва».