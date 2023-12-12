Спорт 12 декабря 2023, 12:48 Испанские теннисисты Надаль и Алькарас проведут выставочный матч в Лас-Вегасе

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Испанские теннисисты Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас проведут выставочный матч в Лас-Вегасе. Встреча назначена на 3 марта 2024 года. Об этом сообщил RT со ссылкой на данные официального сайта стриминговой платформы Netflix.

Мероприятие должно было состояться еще в 2023-м. Однако оба спортсмена получили травмы. Так, 37-летний Надаль перенес операцию в районе подвздошно-поясничной мышцы.