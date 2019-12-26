Испанские СМИ собрали символическую сборную лучших футболистов за всю историю
Испанское издание Cadena SER собрало сборную лучших футболистов за всю историю. Среди них оказался и советский голкипер Лев Яшин. Об этом сообщила «Газета.ru».
По данным издания, символическая сборная по версии испанских журналистов выглядит следующим образом: форварды — Пеле, Криштиану Роналду, Лионель Месси, Диего Марадона, Йохан Кройфф; хавбеки — Хави, Зинедин Зидан; защитники — Паоло Мальдини, Франц Беккенбауэр; вратари — Хосе Молина, Лев Яшин.