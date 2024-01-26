Спорт 26 января 2024, 13:48 Испанская «Севилья» проявила интерес к нападающему «Зенита» Кассьерре

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Форвард «Зенита» Матео Кассьерра попал в поле интересов испанского ФК «Севилья». Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на сайт AS.

Руководство иностранного клуба уже связалось с сине-бело-голубыми, чтобы узнать, на каких условиях они готовы расстаться с игроком. В контракте Кассьерры с «Зенитом», который истекает в 2025 году, указаны отступные в размере 20 миллионов евро (почти два миллиарда рублей).