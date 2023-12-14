Спорт 14 декабря 2023, 07:37 Испания отправит в плей-офф Лиги чемпионов наибольшее количество команд Определились все 16 команд-участниц плей-офф Лиги чемпионов Fabrizio Andrea Bertani/Keystone Press Agency/globallookpress

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Матчи шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА подошли к концу. Стали известны команды, которые выступят в одной восьмой финала, сообщил «Чемпионат».

Наибольшее количество команд отправит Испания. За нее выступят «Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Реал Сосьедад». От Италии и Германии выступят по три команды — «Интер», «Наполи» и «Лацио», дортмундская «Боруссия», «Бавария» и «Лейпциг». От Англии в плей-офф прошли «Манчестер Сити» и «Арсенал», от Португалии — «Порту», Нидерландов — ПСВ, Франции — ПСЖ, Дании — «Копенгаген». Жеребьевку назначили на 18 декабря. Матчи пройдут в феврале и марте 2024 года.

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В решающий соревновательный день ПСЖ встретился с «Боруссией». Матч завершился ничьей со счетом 1:1. Французская команда заняла второе место в группе F.

УЕФА отменил все матчи в Израиле из-за обострения конфликта с Палестиной. В организации заявили, что пошли на такой шаг ради безопасности.