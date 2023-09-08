08 сентября 2023, 23:09
Испания обыграла Грузию с разгромным счетом 7:1
Сборная Испании по футболу обыграла Грузию 7:1 в матче отбора к Евро-2024
Сборная Испания по футболу на выезде обыграла команду Грузии в матче отборочного тура Евро-2024 со счетом 7:1. Это поражение стало самым крупным в истории грузинской сборной.
Квалификационный матч проходил в Тбилиси. Первые четыре гола забили уже в первом тайме. В составе сборной Испании отличились Альваро Мората, он оформил хет-трик, а также Дани Ольмо, Нико Уильямс и 16-летний дебютант Ламин Ямал. Еще один мяч в свои ворота отправил грузинский футболист Соломон Кверквелия.
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У грузинской сборной единственный гол оформил Георгий Чакветадзе. Он послал мяч в ворота противника во втором тайме на 49-й минуте. Сборная Испании в оставшееся время довела счет до разгромного — 7:1.
По итогам отборочного матча Испания набрала шесть очков и заняла второе место в группе А, Грузия оказалась на четвертом месте с четырьмя очками.
Футбол
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