Испанец Карлос Алькарас выиграл US Open | 360°

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Испанец Карлос Алькарас выиграл US Open

Испанский теннисист Алькарас обыграл норвежца Рууда в финале US Open

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Молодой испанский теннисист Карлос Алькарас в ночь на 12 сентября обыграл норвежца Каспера Рууда в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open), сообщил ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3 в пользу 19-летнего Алькараса. Он оказался лучше 23-летнего Рууда. Для испанца это первая победа на турнире Большого шлема.

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До этого Алькарас пробивался в четвертьфинал на Открытых чемпионатах США (2021) и Франции (2022). Нынешняя победа на US Open позволит ему стать первой ракеткой мира.

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Ранее это место принадлежало Даниилу Медведеву. Российский теннисист выбыл из гонки за приз еще на стадии 1/8 финала. Он проиграл австралийцу Нику Кирьосу.

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