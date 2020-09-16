Исмаилов предложил Дзюбе стать ринг-герл

«Хочу ли, чтобы в роли ринг-герл выступила Бузова? Нет! Я вообще за ринг-мена. Это же бой! Пусть будет какой-то заряженный мужик. Футболист какой-нибудь? Что-то такое. Дзюба, например. Мы порешаем с Дзюбой, как только познакомимся», — приводит слова борца сайт «Невские новости».

34-летний Магомед Исмаилов, который выступает в средней и полутяжелой весовой категории, провел в MMA 20 боев, одержав 17 побед и один бой завершил вничью.

Последний бой Исмаилов провел 24 июля нынешнего года. Он нокаутировал Александра Емельяненко в третьем раунде поединка, который состоялся в Сочи.