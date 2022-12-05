Спорт 05 декабря 2022, 15:24 Исмаилов исключил реванш со Шлеменко

Читать 360tv в

После победы на турнире RCC 13 российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов решил отказаться от повторного боя со своим соотечественником Александром Шлеменко. Об этом написали «Известия».

Поединок Исмаилова с Шлеменко прошел в минувшую субботу в рамках очередной суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Шлеменко после поражения признался, что рассчитывает взять реванш.

Реклама

«Саша не простой оппонент, в моем воображении он дышал огнем, таким он и оказался. <…> Реванша не будет. Я не соглашусь — какой реванш?» — подчеркнул Исмаилов.

Реклама