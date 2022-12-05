05 декабря 2022, 15:24
Исмаилов исключил реванш со Шлеменко
После победы на турнире RCC 13 российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов решил отказаться от повторного боя со своим соотечественником Александром Шлеменко. Об этом написали «Известия».
Поединок Исмаилова с Шлеменко прошел в минувшую субботу в рамках очередной суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Шлеменко после поражения признался, что рассчитывает взять реванш.
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«Саша не простой оппонент, в моем воображении он дышал огнем, таким он и оказался. <…> Реванша не будет. Я не соглашусь — какой реванш?» — подчеркнул Исмаилов.
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