Чемпионский пояс вернулся в Россию. Ислам Махачев победил Чарльза Оливейру в поединке UFC | 360°

Спорт 23 октября 2022, 00:08 Чемпионский пояс вернулся в Россию. Ислам Махачев победил Чарльза Оливейру в поединке UFC Ислам Махачев стал чемпионом UFC в легком весе

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Турнир по смешанным единоборствам UFC 280 прошел в Абу-Даби. В главном бою UFC в легком весе до 70 килограммов встретились 30-летний россиянин Ислам Махачев и 33-летний бразилец Чарльз Оливейра.

Российский боец победил оппонента из Бразилии во втором раунде. Махачев уронил Оливейру в стойке, настигнул в партере и удушающим приемом завоевал победу. Он стал первым россиянином, который забрал чемпионский пояс впервые после ухода Хабиба Нурмагомедова.

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Спортсмен признался, что всю жизнь шел к победе.

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«Всю свою жизнь я готовился к этому моменту и много трудился», — сказал Махачев.

Махачев считался фаворитом сегодняшнего боя с Оливейрой. Он является чемпионом России по боевому самбо, чемпионом мира по боевому самбо. Махачев одержал 11-ю победу подряд и прервал победную серию своего оппонента. На счету россиянина 23 победы и одно поражение в профессиональных ММА.

Несколькими часами ранее экс-чемпион в легчайшем весе до 61 килограмма 29-летний россиянин Петр Ян уступил в поединке 27-летнему американцу Шону О’Мэлли.