Спорт 05 марта 2024, 11:00 Искусственный интеллект помог создать масло для болидов «Игр будущего» Автор фото: Алексей Орлов

Читать 360tv в

Болиды, которые выступали 2 и 3 марта в «Играх будущего» в рамках фиджитал-гонок, обслуживали российскими маслами. Масло подходит для бензиновых и дизельных двигателей, причем как в гоночных машинах, так и в современных легковых автомобилях.

Как пояснил генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец, в этом состоит преимущество новой разработки: класс вязкости позволяет использовать ее как для гоночной техники в разных дисциплинах, так и для 60% двигателей автопарка России.

Реклама

«Мы выпускаем масла и поддерживаем автоспортивные соревнования, где команды и техника проходят испытания в экстремальных условиях. На основе собранных данных мы совершенствуем формулы моторных масел. Это помогает создавать новые смазочные материалы — „продукты будущего“. Формулу смазочных материалов разработали при помощи „Алхимика“ — цифровой системы на базе искусственного интеллекта. В маслах используется синтетическая основа и усиленный пакет присадок. На протяжении всех заездов эксперты мобильной лаборатории G-Energy следили за состоянием техники и подтвердили улучшенные свойства продукции», — заявил Анатолий Скоромец.