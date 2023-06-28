Спорт 28 июня 2023, 21:24 Иск Ниманна к Карлсену на 100 млн долларов отклонили в США Иск Ниманн не получит компенсацию от Магнуса Карлсена по обвинениям в жульничестве

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Американский гроссмейстер Ханс Ниманн направил иск против бывшего чемпиона мира по шахматам норвежца Магнуса Карлсена из-за обвинений в жульничестве. Однако суд отклонил данный иск. Об этом сообщил RT со ссылкой на The Wall Street Journal.

Адвокаты гроссмейстера выступили с иском в октябре 2022 года. Спортсмен хотел получить от своего оппонента 100 миллионов долларов за нанесенный репутации ущерб.

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В сентябре норвежец не стал доигрывать этап онлайн-турнира Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США) после поражения в третьем туре. Тогда он обвинил Ниманна в жульничестве.