Спорт 05 сентября 2023, 17:24 Исинбаеву вернули в комиссию спортсменов МОК МОК вновь включил олимпийскую чемпионку Исинбаеву в комиссию спортсменов РИА «Новости»

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Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева оказалась в обновленном составе комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК). Также ее имя значится в списке членов комиссии по олимпийскому образованию.

Место в комитете сохранил и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Он вошел в состав комиссии по вопросам усиления роли спорта и олимпизма в обществе.

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Исинбаева была членом комиссии спортсменов МОК с 2016 года. Легкоатлетку избрали на восьмилетний срок. Однако, по ее собственному выражению, у нее возникла «временная пауза в работе», поскольку «МОК понадобилось время во всем разобраться». Недавно она заявила, что с сентября снова будет работать в комиссии, поскольку у организации «нет никаких сомнений» в отношении нее, писал RT. Комитет провел проверку в отношении спортсменки и выяснил, что она не заключала контракт с ВС России и силовыми структурами, сообщило РИА «Новости».