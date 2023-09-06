Спорт 06 сентября 2023, 15:06 Исинбаеву призвали заступиться за Россию в МОК Глава федерации Васильев: Исинбаева сможет озвучить в МОК мнение спортсменов РФ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Будучи членом комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета, двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева сможет озвучить позицию российских спортсменов. Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев заявил об этом РИА «Новости».

«Конечно, Елена Исинбаева не сможет ничем помочь России в текущей ситуации, но она сможет заявить позицию спортсменов, которую никто не слышит», — сказал он.

Реклама

Все связанное с Россией на международной арене, по словам Дмитрия Васильева, восприняли в штыки. Он предположил, что всех, кто не поддержал такую позицию, записали во враги.

Елена Исинбаева входила в комиссию МОК с 2016 года, но потом ее временно исключили. В сентябре стало известно, что чемпионку указали в обновленном списке.

В 2023 году спортсменка объявила себя «человеком мира» и отказалась от звания майора. Она переехала в Испанию.