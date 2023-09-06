06 сентября 2023, 15:06
Исинбаеву призвали заступиться за Россию в МОК
Глава федерации Васильев: Исинбаева сможет озвучить в МОК мнение спортсменов РФ
Будучи членом комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета, двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева сможет озвучить позицию российских спортсменов. Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев заявил об этом РИА «Новости».
«Конечно, Елена Исинбаева не сможет ничем помочь России в текущей ситуации, но она сможет заявить позицию спортсменов, которую никто не слышит», — сказал он.
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Все связанное с Россией на международной арене, по словам Дмитрия Васильева, восприняли в штыки. Он предположил, что всех, кто не поддержал такую позицию, записали во враги.
Елена Исинбаева входила в комиссию МОК с 2016 года, но потом ее временно исключили. В сентябре стало известно, что чемпионку указали в обновленном списке.
В 2023 году спортсменка объявила себя «человеком мира» и отказалась от звания майора. Она переехала в Испанию.
Спортсмены
Международный олимпийский комитет
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