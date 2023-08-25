Спорт 25 августа 2023, 17:50 Исинбаева заявила, что отсутствие в рейтинге World Athletics лишь подчеркивает ее величие Спортсменка Исинбаева обвинила World Athletics в замалчивании ее достижений РИА «Новости»

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Российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева на своей странице в соцсети обратила внимание на то, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не включила ее в рейтинг самых влиятельных спортсменок. По ее мнению, организация намеренно замалчивает историю легкой атлетики.

Исинбаева напомнила президенту World Athletics Себастьяну Коу о своем влиянии на развитие этого вида спорта в мире за последние 20 лет.

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«Тот факт, что международное руководство легкой атлетикой сегодня так усердно старается промолчать об истории, созданной задолго до начала их правления, лишь доказывает величие, значение и вечность моих достижений», — считает 41-летняя спортсменка.

Она вспомнила также, что поставила рекорд — 5,01 метра — на чемпионат мира в Хельсинки в 2005 году.

Елена Исинбаева — единственная трехкратная чемпионка мира по прыжкам с шестом на открытом воздухе. Побеждала на Олимпийских играх в 2004 и 2008 годах, на мировых первенствах в 2005, 2007 и 2013 годах. Спортсменка также поставила мировой рекорд по прыжкам в высоту. И это еще не весь список ее успехов.

Тем не менее в представленный 21 августа рейтинг самых влиятельных легкоатлеток чемпионатов мира от World Athletics Исинбаева не вошла — впрочем, как в нем не было ни одной россиянки.