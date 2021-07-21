Исинбаева высказалась о решении МОК проводить Олимпиаду-2032 в Австралии

Международный олимпийский комитет определился со столицей проведения летних Игр 2032 года. Было принято решение выбрать австралийский город Брисбен. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева прокомментировала такое решение МОКа. Об этом написал ТАСС.

По словам спортсменки, в Австралии много спортивных людей и хороших болельщиков.

«Самым неудобным в этой Олимпиаде, на мой взгляд, будет дорога. Далеко лететь, конечно, и разница во времени приличная. Во всем остальном все будет великолепно», - привела «Газета.ru» слова Исинбаевой.

Соревнования в Брисбене должны получиться интересными, считает спортсменка.

Решение о Брисбене было принято в ходе голосования, которое прошло на 138-й сессии Международного олимпийского комитета в Токио.