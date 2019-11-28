Исинбаева считает, что WADA может поставить крест на карьере российских спортсменов
Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева прокомментировала ситуацию вокруг возможного решения WADA об отстранении российских спортсменов от Олимпиады-2020, сообщил ТАСС.
«Четыре года — это крест на всей спортивной карьере, потому что Олимпиада — событие, к которому спортсмены готовятся всю свою осознанную профессиональную жизнь, это кульминация всей спортивной подготовки», — сказала прославленная спортсменка в интервью ТАСС.
Если WADA согласится с рекомендациями комитета по соответствию, то российских спортсменов могут на четыре года отстранить от международных соревнований, сообщила «Газета.ru».