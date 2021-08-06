Исинбаева проиграла на выборах председателя комиссии спортсменов МОК

Двукратная олимпийская чемпионка, российская легкоатлетка Елена Исинбаева проиграла на выборах председателя комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК). Этот пост достался двукратному бронзовому призеру ОИ по хоккею Эмме Терхо из Финляндии.

Исинбаева была избрана в комиссию спортсменов МОК во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Она не стала расстраиваться из-за того, что председателем станет Терхо, сообщило РИА «Новости».

«Значит, еще не время», — лаконично заметила она.

Предшественницей финки была двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри из Зимбабве.

Комиссия спортсменов МОК контролирует, чтобы точка зрения спортсменов была приоритетной во время принятия решений, касающихся олимпийского движения.

Сейчас в Токио продолжаются летние Олимпийские игры. Они завершатся 8 августа. Сборная России выступает на ОИ как сборная Олимпийского комитета РФ (ROC, Russian Olympic Committee — прим. ред.). Пока россияне на пятом месте в общем медальном зачете.