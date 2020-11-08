Ироничная цитата Жванецкого повисла на трибунах «Зенита» во время мачта Дзюбы

Болельщики петербургского «Зенита» на домашнем матче с «Краснодаром» вывесили на трибунах растяжку с цитатой Михаила Жванецкого. «В историю трудно войти, но легко вляпаться», — говорится в афоризме.

Так они отреагировали на скандал с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой. Ранее сегодня тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов решил «не вызывать Артема Дзюбу на текущий сбор, дабы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста».

«Мы всегда подчеркивали, что и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной сборной», — заявил Черчесов.

На матч с «Краснодаром» Дзюба вышел без капитанской повязки.

Причиной стало появление в Сети видео, на котором футболист мастурбирует, глядя в камеру телефона. По данным Baza, несколько недель назад телефон спортсмена взломали. При этом никаких требований футболисту никто не выдвигал.

Автор афоризма на баннере болельщиков Михаил Жванецкий умер 6 ноября в возрасте 86 лет. В октябре сатирик оставил концертную деятельность.