Спорт 07 марта 2023, 13:56 Ирина Винер заявила, что России нечему учиться у мировой художественной гимнастики Президент ВФХГ Ирина Винер: аналогов гимнастам и тренерам России в мире нет

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Аналогов российским спортсменам, тренерам и спортивным сооружениям в мировой художественной гимнастике нет. Об этом на церемонии вручения государственных наград в здании Олимпийского комитета заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер, сообщил ТАСС.

В Олимпийском комитете России помощник президента РФ Игорь Левитин вручил государственные награды женщинам из спортивной отрасли. Винер удостоили благодарности президента РФ за подготовку спортсменов, добившихся спортивных достижений на Олимпийских играх в Токио.

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Ирина Винер поблагодарила президента РФ за поддержку спорта и спортсменов. Она также добавила, что российские спортсмены являются уникальными. Россия, по ее словам, делает все возможное для продвижения спорта.

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«Аналогов нашим залам, гимнастам, тренерам в мире нет», — добавила она.

На Олимпиаде в Токио сборная России по художественной гимнастике завоевала две серебряные награды.