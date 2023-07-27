Спорт 27 июля 2023, 19:28 Ирина Винер-Усманова заявила, что российские спортсмены должны выступать на соревнованиях только под флагом своей страны

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Если российских спортсменов допустят до Олимпиады-2024, которая пройдет в Париже, то они должны выступать только под флагом своей страны. Таким мнением поделилась с Life в кулуарах саммита Россия-Африка главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова.

Она подчеркнула, что другого флага у российских спортсменов нет. И они участвуют и будут участвовать в спортивных состязаниях на международном уровне именно под ним.

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Напомним, ранее Международный олимпийский комитет высказался против участия России в Олимпиаде в Париже в 2024 году. Это решение в Кремле назвали дискриминацией.

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