  • Иранки впервые за 40 лет пришли на футбол

    11 октября 2019, 05:27

    Кирилл Фролов

    Более трех с половиной тысяч жительниц Ирана посетили футбольный матч сборной своей страны с командой Камбоджи. Женщин допустили на стадион впервые за 40 лет, сообщила «Би-би-си».
    Иранки впервые за 40 лет пришли на футбол

    Встреча прошла на арене «Азади Стэдиум» в Тегеране. Женщин разместили в отдельном секторе. Мужская сборная Ирана победила камбоджийцев со счетом 14:0 в квалификационном матче на Евро-2020.

    FIFA назвала присутствие болельщиц на стадионе «очень позитивным шагом вперед».

    «Теперь FIFA больше, чем когда-либо, надеется, что в будущем все девушки и женщины, желающие посетить футбольные матчи в Иране, смогут это сделать свободно и в безопасной обстановке», — сказано в заявлении организации.

    По данным журналиста AFP, 10 октября за игрой наблюдали 4-4,5 тысяч женщин, также на матче присутствовали около шести тысяч мужчин.

    В прошлом месяце в Иране погибла футбольная болельщица Сахар Ходаяри, которая пыталась совершить самоубийство у здания суда. Девушке грозил тюремный срок за проникновение на стадион в мужской одежде.