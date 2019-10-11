Иранки впервые за 40 лет пришли на футбол

Встреча прошла на арене «Азади Стэдиум» в Тегеране. Женщин разместили в отдельном секторе. Мужская сборная Ирана победила камбоджийцев со счетом 14:0 в квалификационном матче на Евро-2020.

FIFA назвала присутствие болельщиц на стадионе «очень позитивным шагом вперед».

«Теперь FIFA больше, чем когда-либо, надеется, что в будущем все девушки и женщины, желающие посетить футбольные матчи в Иране, смогут это сделать свободно и в безопасной обстановке», — сказано в заявлении организации.

По данным журналиста AFP, 10 октября за игрой наблюдали 4-4,5 тысяч женщин, также на матче присутствовали около шести тысяч мужчин.

В прошлом месяце в Иране погибла футбольная болельщица Сахар Ходаяри, которая пыталась совершить самоубийство у здания суда. Девушке грозил тюремный срок за проникновение на стадион в мужской одежде.