Спорт 28 ноября 2022, 23:45 Иран потребовал отстранить сборную США от ЧМ-2022 за неправильный флаг The Guardian: Иран требует отстранить сборную США по футболу на десять игр в ЧМ РИА «Новости»

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Федерация футбола Ирана потребовала дисквалификации США на 10 игр за «оскорбление достоинства» страны. Как сообщила газета The Guardian, иранцам не понравилось искаженное изображение флага республики, которое американская сборная опубликовала в соцсетях.

В газете уточнили, что на снимке иранского флага отсутствовало изображения эмблемы Исламской Республики. США объяснили, что решили провести такую акцию, чтобы продемонстрировать поддержку женщинам в Иране, которые борются за права человека.

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С середины сентября в Иране проходят протесты. Поводом стала смерть 22-летней Махсы Амини после того, как полиция задержала ее за недостаточно плотно покрытую хиджабом голову. Согласно официальному заявлению, причиной гибели девушки стали проблемы с сердцем. Но правозащитники утверждают, что ее избили в автозаке. После этого в Иране начались массовые беспорядки.

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Глава государства Ибрахим Раиси назвал ответственным за охватившие Иран «хаос и террор» президента США Джо Байдена. Он подчеркнул, что Америка не первый раз наносит вред странам исламского мира, когда поддерживает преступления Израиля против населения Палестины.